"Обычным народным депутатам" досрочные выборы не нужны, считают в ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, насколько реальным является предложение оппозиции относительно досрочных выборов парламента в марте.

«Во-первых, оппозиция увидела результаты выборов в пяти округах: один округ победили из пяти», - сказал депутат.

Кроме того, он отметил, что сейчас в парламенте проходит «мягкое блокирование», потому что с 5 декабря шел отсчет 30-дневного срока, когда Президент имел бы право распустить парламент.

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«Кому это нужно из обычных народных депутатов? Никому. Потому что прошли избирательную кампанию год назад, потратили не один миллион гривен, потратили здоровье, штабы. И теперь снова на выборы? А где шанс, что ты победишь? А где брать деньги? Вообще, сколько можно выборами заниматься?», - сказал Макеенко.

Таким образом, считает он, сегодняшнее «мягкое блокирование» показало, что никто не заинтересован в том, чтобы истек 30-дневной срок для возможности роспуска Президентом парламента.

«Я в это не верю. Общаясь с депутатами, все говорят, что это никому не нужно», - сказал он.