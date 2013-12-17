Оппозиции не хватает 19 подписей, чтобы отправить правительство в отставку
Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что оппозиция собрала уже более 200 подписей за отставку Кабинета министров. На данный момент, оппозиции не хватает 19 подписей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
«Сейчас нам не хватает 19 подписей под отставку Кабинета министров Украины. Напомню, в прошлый раз не хватало 40», - сказал народный депутат Украины.
В то же время он высказал мнение, что представители ПР «запугивают своих однопартийцев», но «процесс по сбору подписей и делегитимизации Кабинета министров Азарова идет».
«Мы сейчас собираем подписи под документом, который был подготовлен коммунистами. Мы публично заявили о том, что мы готовы голосовать за любой вариант, который дает возможность отставить правительство Азарова. Таким образом, у нас уже есть 207 подписей», - сказал лидер фракции.
Яценюк также сказал, что сейчас они ожидают решения отдельных депутатов. И в том случае, если будет собрано 226 голосов, - то это «еще одно дополнительное основание для Виктора Януковича, не ожидая решения парламента проголосовать, и подписать указ об отставке правительства Азарова», - сказал он.