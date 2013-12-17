Оппозиции не хватает 19 подписей, чтобы отправить правительство в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Сейчас нам не хватает 19 подписей под отставку Кабинета министров Украины. Напомню, в прошлый раз не хватало 40», - сказал народный депутат Украины.

В то же время он высказал мнение, что представители ПР «запугивают своих однопартийцев», но «процесс по сбору подписей и делегитимизации Кабинета министров Азарова идет».

«Мы сейчас собираем подписи под документом, который был подготовлен коммунистами. Мы публично заявили о том, что мы готовы голосовать за любой вариант, который дает возможность отставить правительство Азарова. Таким образом, у нас уже есть 207 подписей», - сказал лидер фракции.

Яценюк также сказал, что сейчас они ожидают решения отдельных депутатов. И в том случае, если будет собрано 226 голосов, - то это «еще одно дополнительное основание для Виктора Януковича, не ожидая решения парламента проголосовать, и подписать указ об отставке правительства Азарова», - сказал он.