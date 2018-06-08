Украинский интерес. Стратегическая развилка

В ночь с 10 на 11 декабря выбор едва не был сделан окончательно и жестко. Милицейские подразделения начали выдавливать протестующих с Майдана, но столкнулись с непреклонным сопротивлением находившихся там граждан. Ночное противостояние в центре государства, расположенного в сердце Европы, чудом не превратилось в бойню, но все же, серьезно пострадавших не было. В это время в Киеве находились заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон. Порой кажется, что действия украинских силовиков были специально направлены против самой возможности официального Киева продолжать диалог с Западом. Ведь милицейская операция началась после того, как из западных столиц прозвучало предостережение о неприменении насилия к демонстрантам.

Зато Европейский парламент свое отношение к Украине проявил в своей резолюции, принятой на фоне засилья сине-желтых флагов в Страсбурге. Политикам Старого Света отрадно осознавать, что украинцы оказались активными, а не бутафорскими, сторонниками европейской интеграции. Поэтому баронесса Эштон не исключает предоставления нашей стране финансовой помощи. Европарламент призвал Еврокомиссию рассмотреть перспективы отмены визового режима для украинцев, а Совет ЕС – дать мощный политический сигнал о готовности к сближению с нашей страной.

Правительство воспользовалось ситуацией, делегировав в Брюссель для переговоров первого вице-премьера Сергея Арбузова. Он договорился с еврокомиссаром Штефаном Фюле о подготовке «дорожной карты» для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. На фоне всплеска проевропейских настроений в Украине, Евросоюзу было бы выгодным перед выборами в Европарламент, намеченными на май 2014 года, показать тенденцию на сближение с нашей страной. Поэтому на следующей неделе «украинский вопрос» определенно станет ключевым на предрождественском заседании Совета ЕС.

Но не стоит забывать, что премьер-министр Николай Азаров демонстрирует стремление интенсифицировать политику в противоположном европейскому направлению. Он сообщил, что правительство готовит пакет документов для подписания президентами Украины и РФ 17 декабря в Москве. Новые соглашения должны позволить нормализовать отношения между Украиной и Россией, отменив дискриминационные решения в отношении украинской продукции. При этом Азаров утверждает, что о присоединении к Таможенному союзу речь не идет.

Президент Украины Виктор Янукович заверил, что Россия готова обсуждать вопрос изменения цены газа для нашей страны. Фальстарт в энергетическом вопросе наблюдался не единожды, и главе государства было бы лучше не спешить. Особенно, учитывая непростую для него внутриполитическую ситуацию. Стоит напомнить, что за несколько последних дней представитель Госдепартамента США Джен Псаки варьировала отношение к Украине от обещания торговых преференций, в случае сближения с Европой, до полного набора действий, включая санкции против руководства страны. После оценки госсекретарем США Джоном Керри попытки разогнать Майдан словом «отвращение», в таком коридоре возможностей нет ничего удивительного. Собственно, как и в готовности главы МВФ Кристин Лаггард благосклонно рассмотреть вопрос восстановления сотрудничества с Украиной.

Похоже, Украина превратилась в рождественский подарок для ведущих мировых центров влияния, но роль наших граждан в этом вопросе не стоит приуменьшать. Десятки тысяч украинцев продемонстрировали, что не хотят жить в стране, которой предстоит стать подарком, предпочитая отстаивать не только свои интересы, но и национальные интересы Украины, как геополитического субъекта.

Евгений Магда