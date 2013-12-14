Янукович ввел Лукаш вместо Лавриновича в состав Украинско-Российской комиссии

Президент Украины Виктор Янукович ввел министра юстиции Елену Лукаш в состав украинской части Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Текст соответствующего указа от 14 декабря размещен на официальном сайте главы государства.

Этим же указом Президент вывел из состава украинской части этой Комиссии Александра Лавриновича.

Как сообщал УНИАН, Лавринович был освобожден от должности министра юстиции 4 июля 2013 года.

Заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов состоится 17 декабря.