В центр Киева стягивают автобусы с внутренними войсками - СМИ
Вечер пятницы в центре Киева начали стягивать силовиков.
Как сообщает корреспондент "Украинской правды" по состоянию на 19:50 на Институтскую со стороны Городецкой въехали 2 больших автобуса с представителями внутренних войск как усиление для 5 микроавтобусов с силовиками, которые до этого времени дежурили возле клуба Кабмина.
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Кроме перекрытия Институтской на пересечении с Садовой внутренние войска перекрыли также следующий перекресток на углу с Липской. Там находятся несколько десятков служащих, которые стоят не слишком плотным кордоном, однако при попытке пройти по улице Липской в гостиницу Киев, они смыкают щиты перед прохожими.
Кроме того, корреспондент УП видел, как с Крепостного переулка на Институтскую заехали 4 больших автобуса под конвоем машин ГАИ.