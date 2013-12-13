Из Донецка в Киев отправляется спецпоезд со сторонниками Президента

Из Донецка в Киев отправляется поезд с желающими поддержать курс Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей страничке в сети Фейсбуке сообщил секретарь Донецкого городского совета Сергей Богачев.

По его словам, "сегодня в 15.20 из Донецка в Киев отправляется поезд с желающими поддержать курс Президента Украины Виктора Януковича. Только из города Донецк таких на сегодняшний день - 500 человек. Это - студенты, рабочие предприятий, шахтеры, пенсионеры. Среди них и мой младший сын Алексей с друзьями».

Он отметил, что «по организационным вопросам поездки можно обращаться к руководителю штаба Донецкой горорганизации ПР Алексею Грановскому.

"Приглашаю всех журналистов к отправлению поезда на Киев. Буду там лично», - сообщил Богачев.

В то же время в пресс-службе Донецкой областной организации Партии регионов сообщили, что люди, пожелавшие ехать в Киев подержать Президента, будут обеспечены продуктовыми пайками. Также отметили, что все желающие поедут в Киев на специально заказанном поезде, который оплатила областная организация ПР.

По информации железнодорожников, этот спецпоезд будет включать в себя 19 плацкартных и купейных вагонов.

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Как сообщало «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники в СНБО, руководство страны поставило перед Министерством обороны задачу обеспечить на выходные 14-15 декабря питание (полевые кухни, столовые), размещение и обеспечение топливом 200 тысяч гражданских, которые должны прибыть в Киев для участия в альтернативных массовых мероприятиях в поддержку Президента и правительства.

Как заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, власть свозит людей в Киев, чтобы начать гражданский конфликт, «ввести чрезвычайное положение, ввести войска, ввести «Беркут», разогнать Майдан».

Как сообщал УНИАН, этой ночью коммунальщики в присутствии работников правоохранительных органов неожиданно начали уборку снега на Европейской площади. На утро на площадь были завезены металлические конструкции для монтажа сцены. Сейчас Европейская площадь со всех сторон огорожена металлическим забором. Возле Украинского дома находится большое количество бойцов спецподразделений.