Медведев считает визиты политиков из ЕС на Евромайдан грубым вмешательством в дела Украины
16:28, 13 декабря 2013Политика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев расценивает визиты политиков Европейського Союза на киевские митинги как грубое вмешательство в дела суверенного государства.
Медведев осудил визиты политиков ЕС на митинги в Украине
Медведев сказал: "Поездки некоторых представителей Евросоюза и других стран с выходом на наиболее активные в гражданском плане места, где проводятся несанкционированные мероприятия, я не могу назвать иначе как грубое вмешательство в суверенное государство", сообщает ИТАР-ТАСС.
Медведев отметил, что "не уверен, что все, что происходит сейчас в Украине, может быть описано в качестве определения, как борьба с совком".
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