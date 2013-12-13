Медведев считает визиты политиков из ЕС на Евромайдан грубым вмешательством в дела Украины

Медведев сказал: "Поездки некоторых представителей Евросоюза и других стран с выходом на наиболее активные в гражданском плане места, где проводятся несанкционированные мероприятия, я не могу назвать иначе как грубое вмешательство в суверенное государство", сообщает ИТАР-ТАСС.

Медведев отметил, что "не уверен, что все, что происходит сейчас в Украине, может быть описано в качестве определения, как борьба с совком".