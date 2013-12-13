Из Днепропетровска регионалы привезут на антиМайдан 10 тысяч человек

Об этом на официальном интернет-сайте Днепропетровской облорганизации ПР сообщает заместитель председателя облорганизации ПР Наталья Гончаренко.

«Мы тоже поедем в Киев, готовы даже пойти на Евромайдан и там рассказать митингующим о своей позиции, пусть и нас услышат. Пусть знают, что Днепропетровщина тоже хочет в Европу. Но мы требуем соблюдения интересов работников наших промышленных предприятий, которые могут остаться без работы, наших машино- и ракетостроителей, пенсионеров», - цитирует «обращения граждан в общественные партийные приемные» - Гончаренко.

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В то же время, вчера поздно вечером в социальных сетях жители Днепопетровска разместили видео об отправке из центра города более 20 больших пассажирских автобусов и маршрутных такси с людьми на акции Партии регионов в Киеве. По данным блогеров, отправка людей в столицу продолжится сегодня и завтра.