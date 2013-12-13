Власть готовит широкомасштабную провокацию на субботу и воскресенье - Яценюк

Власти готовят широкомасштабную провокацию на субботу и воскресенье.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

По его словам, сейчас власти свозят людей в Киев, чтобы начать гражданский конфликт, «вводить чрезвычайное положение, вводить войска, вводить «Беркут», разгонять Майдан».

«Это новость, которой мы имеем очень серьезные подтверждения, и мы не дадим возможности это сделать Виктору Януковичу», – сказал Яценюк.

Как отмечается в сообщении, есть информация, что руководство страны поставило перед Министерством обороны задачу обеспечить на выходные 14-15 декабря питание (полевые кухни, столовые), размещение и обеспечение топливом 200 тысяч гражданских, которые должны прибыть в Киев для участия в альтернативных массовых мероприятиях в поддержку Президента Виктора Януковича. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники в СНБО.

Как сообщал УНИАН, этой ночью коммунальщики в присутствии работников правоохранительных органов внезапно начали уборку снега на Европейской площади. Утром на площадь были завезены металлические конструкции для монтажа сцены. Сейчас Европейская площадь со всех сторон ограждена металлическим забором. Возле Украинского дома находится большое количество бойцов спецподразделений.