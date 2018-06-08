Круглый стол «План действий для страны»: Первым шагом к примирению может стать посещение Майдана президентом и премьером

Основная задача круглого стола «План действий для страны», организованного Телевизионной Службой Новостей (ТСН) и информационным агентством УНИАН — помочь Украине найти пути выхода из кризисной ситуации, в которой она оказалась. И, если для участия в первом мероприятии были приглашены лидеры общественного мнения из представителей церкви, местного самоуправления, философов и писателей, то во втором участвовали исключительно люди творческие – музыканты. Хотя поначалу последним трудно было найти общий язык даже между собой, в результате все трое согласовали единый рецепт преодоления кризиса. Во всяком случае, вырисовывается траектория того, что можно и стоило бы делать в первую очередь.

Так, в начале дискуссии Антон Мухарский заявил, что существует лишь два варианта развития событий. Первый — власть должна выполнить требования гражданского общества об отставке премьера и министра МВД за силовую «зачистку» Евромайдана 30 ноября. Второй — силовой разгон нынешнего Майдана. «К сожалению, последнее повлечет за собой еще одно разделение... После силового варианта либо начнутся репрессии против всех, кто участвовал в Майдане, либо партизанская война. Хотя одного не исключает другого», - сказал он.

Учитывая это, по его словам, у участников акции протеста существует только один путь: стоять днем и ночью до тех пор, пока власть не услышит их требования. «Власть в стране уже нелегитимна, потому что потеряла доверие людей... Но, если мирный протест увенчается успехом, и Россия, и Беларусь будут ездить к нам за нашим опытом», - считает он.

С требованиями Майдана об отставке членов правительства и наказанием виновных в избиении «Беркутом» мирных граждан согласен и Олег Михайлюта. По его мнению, лишь в этом случае представителям оппозиции или общественным деятелям, делегированным участниками митинга на переговоры с властью, можно будет искать дальнейшего перемирия. «Стоять нужно до конца... Если же эти требования не будут выполнены, то совершенно справедливой будет 100%-я отставка Кабмина», - сказал он.

Кроме того, по словам Фагота, Евромайдану следует искать общий язык и с представителями Антимайдана в Мариинском парке, так как там стоят «жертвы политических технологий». «Уже тот факт, что они признаются, что пришли заработать 200 гривен, и что эти деньги им нужны, говорит о возможности начать диалог. Но, чтобы понять человека, нужно говорить на его языке. С ними нужно говорить и объяснять им, что нельзя терпеть тот факт, что нас грабят, нас бьют, а потом нас же за это сажают», - заявил украиноязычный Михайлюта по-русски.

Больше всех фонтанировал идеями фронтмен группы «ВВ», композитор Олег Скрипка. В частности, он не согласился с предложением других участников круглого стола о необходимости Майдана «стоять до конца». «Так можно достоять и до лета, и до следующих выборов, превратить Майдан в некую республику Ватикан в центре Киева», - сказал он.

По словам Скрипки, так как рационального рецепта для решения проблемы не существует, он рассчитывает на вариант чуда. «К примеру, собрать все деньги, за которые живет сегодня Майдан, и те деньги, которые платят людям в Мариинском парке, и свозить украинцев с Юга и Востока, которые никогда не покидали пределы области проживания, в Европу», - пояснил музыкант.

Впрочем, в ходе дискуссии Скрипка признал, что правоохранительные органы не должны превышать свои служебные полномочия, власть не должна прощать нарушение закона, и всем необходимо искать компромисс относительно сложившейся ситуации в стране без эмоций, с помощью диалога. «Например, раз оппозиция и власть не могут начать переговоры, следует в Республике Майдан выбрать свое правительство, руководство не из политиков, которое получило бы полномочия вести переговоры с властью. При этом основной целью стал бы поиск решения, которое подходит всем сторонам», - рассказал он.

При этом, все участники дискуссии согласились, что выборы такого правительства Майдана и выдвижение его лидера могут занять некоторое время. Поэтому, по мнению всех музыкантов, для скорейшего решения создавшегося кризиса в Украине, первый шаг заинтересована сделать власть. Однако этот шаг должен заключаться не только в приглашении представителей оппозиции на диалог. «Прекрасный первый шаг был бы такой: необходимо пригласить Азарова и Януковича на Майдан и гарантировать им безопасность на площади. После этого глава правительства и президент должны поговорить с людьми на Майдане и пояснить свою позицию, сказать людям правду», - пришли к выводу все трое участников круглого стола.

При этом, было принято решение рассказать об этом плане участникам акции протеста на Майдане незамедлительно. Антон Мухарский сразу же отправился на площадь. А через некоторое время «голос Майдана» Руслана Лыжичко озвучила это в своем Facebook.

Татьяна Урбанская