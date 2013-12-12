Глава МИД Польши назвал неадекватной реакцию украинской власти на Еврмайдан

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом он сказал сегодня, выступая в польском Сейме.

"Ответ на массовые протесты во многих случаях был неадекватным и часто очень грубым", - сказал Сикорский.

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Министр напомнил, что украинская милиция несколько раз использовала силу, и среди пострадавших людей были тоже граждане Польши, в связи с чем польский МИД вызывал на беседу посла Украины.

По словам Сикорского, массовые протесты за евроинтеграцию продемонстрировали, как сильно украинцы хотят интеграции с Евросоюзом.

Он также отметил, что украинская власть не надеялась на такую "сильную проевропейскую мобилизацию".