Глава МИД Польши назвал неадекватной реакцию украинской власти на Еврмайдан
18:35, 12 декабря 2013Политика
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал неадекватной реакцию украинской власти на массовые акции за евроинтеграцию Украины.
Радослав Сикорский
Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом он сказал сегодня, выступая в польском Сейме.
"Ответ на массовые протесты во многих случаях был неадекватным и часто очень грубым", - сказал Сикорский.
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Министр напомнил, что украинская милиция несколько раз использовала силу, и среди пострадавших людей были тоже граждане Польши, в связи с чем польский МИД вызывал на беседу посла Украины.
По словам Сикорского, массовые протесты за евроинтеграцию продемонстрировали, как сильно украинцы хотят интеграции с Евросоюзом.
Он также отметил, что украинская власть не надеялась на такую "сильную проевропейскую мобилизацию".
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