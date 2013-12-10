В СБУ не знают, кто пытался "убрать" из Украины грузинских журналистов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

“Мы не имеем информации, какие люди приходили к этим журналистам и о чем они с ними говорили”, - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко заявил, что Государственная миграционная служба требует от грузинских журналистов в течение трех дней покинуть Украину на основании обращения заместителя председателя СБУ об их якобы причастности к массовым беспорядкам и свержению государственной власти.

По теме: BBC: Грузинских журналистов просят покинуть Украину

«Предварительно можно сказать, что после того как во время разгона Евромайдана пострадали более 50 украинских и иностранных журналистов, очевидно, что власть катастрофически боится объективной информации о том, что происходит в Украине, а также не хочет, чтобы эту информацию знали за рубежом», - сказал Томенко.

Он заявил, что обратился к председателю СБУ с требованием объяснить причину депортации грузинских журналистов.