В СБУ не знают, кто пытался "убрать" из Украины грузинских журналистов
В Службе безопасности Украины не имеют информации о том, кто приходил в гостиницу “Днепр”, где находятся грузинские журналисты, и потребовал покинуть территорию Украины из-за якобы их участия в массовых мероприятиях в центре столицы
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
“Мы не имеем информации, какие люди приходили к этим журналистам и о чем они с ними говорили”, - отметили в пресс-центре.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко заявил, что Государственная миграционная служба требует от грузинских журналистов в течение трех дней покинуть Украину на основании обращения заместителя председателя СБУ об их якобы причастности к массовым беспорядкам и свержению государственной власти.
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«Предварительно можно сказать, что после того как во время разгона Евромайдана пострадали более 50 украинских и иностранных журналистов, очевидно, что власть катастрофически боится объективной информации о том, что происходит в Украине, а также не хочет, чтобы эту информацию знали за рубежом», - сказал Томенко.
Он заявил, что обратился к председателю СБУ с требованием объяснить причину депортации грузинских журналистов.