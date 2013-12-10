В милиции объяснили причину зачистки правительственного квартала

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, об этом заявил и.о. руководителя столичного главка милиции Валерий Мазан.

Он отметил, что необходимость разблокирования так называемого правительственного квартала в центре Киева возникла после того, как организаторы и участники массовых мероприятий проигнорировали предыдущее решение суда о запрете на проведение акций на этой территории.

По словам Мазана, 9 декабря милиция исполняла решение суда о разблокировании части улиц в центре столицы.

Как сообщил Мазан, 6 декабря тем же судом было вынесено решение о запрете на проведение акций на территории правительственного квартала, однако организаторы и участники акций это решение проигнорировали.

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Мазан сообщил, что в милицию поступило много обращений граждан по поводу того, что они не могут попасть домой или на работу. «Многие граждане были возмущены этим беспорядком. Это и стало основной причиной рассмотрения вчера этого дела в окружном суде», – объяснил он.

По словам руководителя милиции Киева, главной задачей работников милиции, которые были привлечены к исполнение решения суда, стало именно разблокирование улиц и обеспечение дорожного движения. Кроме того, милиционеры должны были обеспечить нормальное функционирование административных зданий государственных органов власти, а также возможность беспрепятственного передвижения граждан, проживающих или работающих в этом районе столицы.

«Работники милиции вели себя толерантно, никаких законов не нарушали, никого не били», – подчеркнул он.

В то же время он отметил, что двое работников органов внутренних дел во время разблокирования центра Киева получили телесные повреждения и доставлены в лечебное заведение. В связи с этим Мазан обратился к гражданам с напоминанием, что за невыполнение законного требования работника милиции (каковым, в частности, является исполнение решения суда) законодательством предусмотрена ответственность.