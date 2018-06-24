А.Коваленко: Не хочу однажды проснуться не в любимом Киеве, а в центре чьей-то бизнес-империи

Депутат Киевсовета (фракция Народной партии Украины), бывший глава Печерской райадминистрации, председатель постоянной комиссии по вопросам єэкологической политики Анатолий Коваленко поделился с УНИАН своим видением того, что происходит в столице, рассказал о проблемах города и о необходимости внеочередных выборов...

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ, КАК ЗАМКНУТЫЙ КЛАН, РАБОТАЕТ САМА НА СЕБЯ

Анатолий Андреевич, в столице год завершается сессией Киеврады, на которую, как предполагается, будет вынесен целый ряд “земельных” предложений. Тем самым, надо понимать, в Киеве станет еще больше земли в частных руках?

Проблема не в переходе земли в чьи-то руки. Все дело в том, как это делается, насколько отвечает закону и что получит от этого город. Сессия 27 декабря, если все пройдет, как запланировано столичной властью, – это либо предсмертная агония, либо раздача новогодних подарков себе и своим близким. Сегодня в Киеве раздается (понятно, избранному кругу) все – земля, лес, водоемы, имущество. Это преступление новой киевской власти и исполнительной власти Киевсовета, за которые, уверен, прощения им быть не должно ни от нынешнего поколения, ни от будущих.

В чем сегодня трагедия Киева? В том, что реальные размеры катастрофы установить невозможно. Невозможно по двум основным причинам. Правоохранительные органы сегодня безмолвствуют, несмотря на неоднократные обращения к ним, центральная государственная власть также безмолвствует, отделываясь какими-то незначительными репликами, на которые никто в городе Киеве уже не реагирует ни положительно, ни отрицательно. И городская власть, как замкнутый клан, или как принято сейчас называть «семья», работает сама на себя.

Возьмите хотя бы проблему с дерибаном зеленых зон столицы. Мы установили передачу под застройку где-то около 400 га зеленой зоны. Но это лишь то, что экологической комиссии удалось выудить из секретов и недомолвок нынешнего руководства города. Это по тем принятым решениям, которые официально удалось получить в руки. Это только верхняя часть айсберга, который плывет на Киев. В этих цифрах не учтены решения «знаменитой» сессии от 1 октября нынешнего года.

Сколько же «съел» этот айсберг в целом?

До сегодняшнего дня нет официальных решений, скажем, по сессии 1 октября. Мы так и не смогли пока добиться, сколько роздано земли – 600 га или сколько…

Более того, после этой сессии промэрское «большинство» Киевсовета дошло до такой степени цинизма, что голосуют по номеру, без решения, без кадастрового дела и установить, сколько еще – 100, 200, 400 или 600 га зеленых зон было передано – не представляется возможным.

Сессия 20 декабря вообще продемонстрировала полную профанацию под соусом демагогии. Пригласили людей, в президиум – журналистов, заявляя, что вроде как перешли к открытой работе… Сначала мы подумали, что испугались предстоящих выборов. Теперь ясно, что вовсе нет. Никто ничего не испугался. С голоса выносятся решения, проекты которых не раздаются депутатам. Голосуют, а потом случайно узнаешь, что только в двух этих решениях опять 50 га зеленой зоны отдается под застройку. Все всё знают, но никто ни на что не реагирует.

Именно так, по-Вашему, пройдет и сессия 27 декабря?

Да, думаю, раздача новогодних подарков пройдет по схеме сессии 20-го: перед сессией с голоса «накачают» и проголосуют. Приведу один пример: президиум Киевсовета, который заседал неделю назад, утвердил к голосованию проект решения о землеотводе участка в зеленой зоне площадью 28,5 га. Эту землю предполагается изъять для хоккейного клуба «Сокол–Киев». Экологическая комиссия предварительно рассмотрела этот вопрос, и пришла к выводу: спортивная база на территории зеленой зоны может быть, но для этого нет никакой необходимости исключать территорию из Программы развития зеленой зоны. Она просто переводится в разряд рекреационных земель, но не идет под застройку – гостиницы, коттеджи, жилые дома. При всем уважении к сборной Украины по хоккею этого нельзя делать. Также речь идет еще об около десяти гектарах по разным проектам.

Но снова это – лишь верхушка айсберга. Оказывается, на президиуме было внесено с голоса еще 36 вопросов землепользования на сессию. И вот по ним до сих пор не розданы проекты решений. Сколько здесь земли и сколько еще будет внесено с голоса на сессии – неизвестно. Вот это стиль работы и прозрачность работы Киевсовета.

Весь трагизм ситуации проявится через 3–4 года. Сегодня и киевляне дремлют, и все остальные. Всем кажется, что земли в Киеве много, что их проблема с застройкой садика, скверика не коснется. Сегодня бунтуют те киевляне, куда пришли застройщики. А ведь о большинстве выделенных площадок люди не знают, поскольку сегодня пока только готовится проектная документация, тихонько выдаются разрешения на строительство, земля два-три раза перепродается. В конечном итоге через три года во двор придет добросовестный строитель, скажет: «Извините, я эту землю купил, у меня все оформлено по закону». И через три года это уже будет трагедия.

Но столице необходимо развиваться. Не столкнемся ли мы с тем, что городу потом придется выкупать втридорога те земли, которые сейчас продаются, чтоб, построить например новую дорогу или больницу. На прошлой сессии, кстати, уже отменили одно из предыдущих решений, и теперь из бюджета городу нужно вернуть частной компании около 2,5 млн. грн.

А это вторая часть трагедии… Очень много сегодня отводится той земли, которая старым Генпланом (нового нет, им никто не занимается), была предусмотрена именно для развития инфраструктуры города: транспортные коридоры, коридоры для прокладки инженерных коммуникаций, площадки для строительства трансформаторных подстанций и т.д. И вот эта земля продается. Посмотрите, каким цинизмом обладает городская власть. Буквально полгода назад был скандал, который не утих еще, связанный с земельным участком возле Театра русской драмы. Тогда вышла фракция Черновецкого, лично мэр внес предложение отменить решение о выделении этой земли, потому что там строить нельзя. Киевсовет тогда поддержал это и проголосовал за отмену выделения земли. А 20 декабря то же «большинство» голосует за продажу этой же земли под это же строительство! Вот вам характеристика того, что происходит в Киевсовете за последние два года. Опять же проект этого решения был внесен с голоса…

У МНОГИХ ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КОЛЕНКИ ЗАДРОЖАЛИ, ПОЧУВСТВОВАЛИ, ЧТО МОГУТ НЕ УСПЕТЬ

Но секретарь Киевсовета Олесь Довгий предложил новый формат ведения сессий. В частности, не вносить в повестку дня вопросы с голоса…

Если проанализировать состав Киевсовета, то вы легко найдете процентов 70 депутатов Киевсовета, тем или иным образом связанных с вопросами землепользования либо строительства. Это и есть «большинство» в Киевсовете. Т.е. заинтересованные люди. Если надо какой-то вопрос не пропустить, то они вспоминают, что да, с голоса нельзя. Когда же нужно повестку «накачать», то все всё забывают и всё включается в повестку. Поэтому все эти разговоры об открытости, о новой работе Киевсовета у людей думающих вызывают улыбку. Выдержки хватило на 2–3 сессии, а сейчас новые вопросы прорвало: ведь уже есть новое правительство, от которого у всех коленки задрожали, зная как Юлия Владимировна может взяться и наводить порядок. И почувствовали, что могут не успеть…

Т.е. вы считаете, что промэрское большинство держится именно на земельных интересах?

Это очевидный факт, не требующий никаких доказательств. Земля, имущество и должности – вот три кита, на которых держится сегодня большинство.

И как долго оно сможет продержаться? По Вашим прогнозам, на сколько его может хватить?

Думаю, что надолго, потому что потом выделенную сегодня землю нужно еще каким-то образом осваивать. А это очень длительный процесс. Нужны разрешительные документы, потом нужно проектирование, градостроительные советы, нормативные отчисления и т.д.

Допускаете ли Вы мысль о том, что Леонид Черновецкий неосведомлен о земельном дерибане?

Задам встречный вопрос. Как Вы считаете, если глава подписывает решение Киевсовета по зеленым зонам, в котором первым пунктом записано «вывести из состава зеленой зоны Киева 20 га» и на обратной стороне нет подписи экологической комиссии, – то знает он или не знает? Заинтересован он или не заинтересован? И делает это, кстати сказать, в нарушение регламента, где записано, как должны приниматься такие решения и как они должны оформляться. Тем более что касается вопросов отвода земли, бездумно и не вникая в суть проблемы, полагаю, мэр ничего не подписывает.

Впрочем, ему, чтобы быть в курсе событий, надо ходить на сессии и председательствовать…

Почему все же нынешняя киевская власть допускает такое? Им все равно, в каком городе будут жить их дети, правнуки?

Большинство из них рассматривает Киев, к моему большому сожалению, только как средство для зарабатывания денег, не более. Они не переживают, что это твой родной город, что это город, где должны расти и учиться твои дети…

КРОМЕ ДОСТРОЧНЫХ ПЕРЕВЫБОРОВ, ДРУГОГО ПУТИ ОСТАНОВИТЬ ЭТУ ВАКХАНАЛИЮ НЕТ

В чем выход? Как сохранить город комфортным и безопасным, избежать экологической катастрофы? Возможна ли отмена таких решений нынешним депутатским созывом?

Вот я почитал интересную информацию Секретариата Президента о событиях в Днепровской администрации. Телевизор гудел два дня о захвате органа государственной власти, газеты все пишут!.. Выступает начальник управления Секретариата и говорит: мы мониторим, но официального обращения к нам нет, поэтому мы вмешиваться не будем.

Для себя сделал вывод, что для экологической комиссии осталось только официально обратиться к Президенту Украины. Потому что, я так понимаю, Секретариат мониторит ситуацию также по Киеву, но раз нет официальных обращений, он не вмешивается. Нам остается обратиться к Президенту Украины и рассказать ему, как, в частности, фракция «Нашей Украины» в Киевсовете, «поддерживая» озабоченность Президента сносом зеленых насаждений в Киеве, которую он высказал на встрече с мэром, не проголосовала за решение, которое усложняло бы снос зеленых насаждений. И в полном составе проголосовала на последней сессии за выделение тех 50 га зеленых насаждений под застройку, о которых я уже говорил...

А помимо обращения к Президенту, как еще можно остановить решения Киевсовета, которые вовсе не защищают интересы киевлян? Кличко вот в суды стучится…

Добавьте к этому, что экологическая комиссия уже более двадцати обращений направила в прокуратуру.

Все же, я думаю, нужно обратиться к Президенту. Мне ситуация в правовом государстве, которым мы себя пытаемся называть, непонятна. Чиновники прячутся за коллективный орган – Киевсовет. Когда я спросил начальника главного управления земельных ресурсов столицы господина Муховикова, на каком основании он как субъект подает проект решения об уничтожении 50 га зеленых зон на рассмотрение сессии Киевсовета, получил ответ: а что такого, я имею право, я ничего не нарушаю. Что можно ответить, такому чиновнику? При этом да, он решения не принимает, но свое «черное» дело сделал – он подготовил и подал. А вы – депутаты – приняли и отвечайте.

А вы знаете, какой спрос у нас по закону с коллективного органа? Никакого. А вот добраться до персональной ответственности чиновников за поставленные подписи – начальника юридического отдела, начальника управления земельных ресурсов – у правоохранительных органов почему-то руки не доходят. Почему – мы можем только догадываться. Может, проанализировав решения Киевсовета: земельные, имущественные, – мы там найдем ответ…

Фракция Народной партии в Киевсовете, кстати, голосует в поддержку большинства Черновецкого. Вы говорили, что перед высшим руководством партии будете поднимать вопрос о выполнения фракцией программных принципов Народной партии. Что в итоге?

Я себе оставил последнюю надежду, что все-таки у центрального партийного аппарата дойдут руки до работы фракции Народной партии в Киевсовете и она займется анализом того, как фракция голосует и как это соизмеряется с программой, с которой мы шли на выборы. Потому что надежду, что этим будет заниматься киевская партийная организация, я уже потерял окончательно. Если нет, очень большой в конце знак вопроса, который я ставлю сам себе в первую очередь…

Единственный выход для Киева, который может в корне исправить ситуацию – это, выходит, перевыборы?

Получается, что да. Он бы не был единственным выходом, если бы по организации власти в Киеве было более совершенное законодательство. А сегодня Киев как никакой другой город требует усовершенствования этого законодательства. Сегодня, руководствуясь законом о местном самоуправлении – с одной стороны, законом о столице – с другой, и «чудным» законом о референдумах – с третьей, кроме досрочных перевыборов, никакого другого пути остановить эту вакханалию в Киеве я не вижу.

Есть два пути, чтобы эти досрочные перевыборы провести. Первый – довести до практической реализации закон об императивном мандате, и я считаю, что этот путь наиболее легкий. И второй – внести изменения в закон о местном самоуправлении, в закон о столице, закон о референдуме и принять постановление Верховной Рады о проведении досрочных выборов в Киеве. Отмечу, что это в условиях, когда правоохранительная система и государственная власть на высшем уровне безмолвствует или как я уже говорил «мониторит ситуацию»…

Уточните, о каких именно изменениях в законодательстве Вы говорите?

Я не хочу петь дифирамбы господину Поживанову (Михаил Поживанов – депутат ВР от БЮТ, бывший зампредседателя Киевской городской госадминистрации. – Авт.), который заставил весь город своими биг-бордами, но они действительно несут полезную информацию для думающих киевлян.

Чтобы помочь киевлянам избежать повторно такой ошибки в выборе, нужно вернуться к системе выборов мэра в городе в два тура. Потому что, если опять это будет «паечно-раздаточная» система выборов, то мы можем получить то же самое, что имеем сегодня. Зачем тогда эти выборы проводить? Второе, что обязательно нужно доработать законодательно, – это систему проведения референдумов. Нужно советоваться с людьми не только по вопросу, довольны ли они работой мэра, а по всем злободневным вопросам развития города. В некоторых городах Западной Европы референдумы проводятся раз в неделю, и это для них обычное дело. Есть специальные места, где принимается твое мнение: ты зашел и оставил свою информацию. Там не надо обеспечивать явку в 50%, хотя есть определенный порог. У нас, к сожалению, общественные слушания – это не гарантия принятия решения в интересах жителей, а часто наоборот! Сегодня общественные слушания у нас превращаются, в общем-то, в неплохое средство зарабатывания денег. Например, когда слушания по строительству объекта на Печерске проводятся на Левом берегу, в три часа дня… «Никаких проблем», всё нормально и все при этом смеются.

Нужно также учесть, что закон не принимается на сто или тысячу лет: он должен отвечать сегодняшней проблематике. Завтра, если отпадет необходимость в императивном мандате, от него можно отказаться. Сейчас подняли крик, что это нарушение прав человека, депутата. Да, я согласен. Но раз мы так резко перешли с мажоритарной системы, которая была у нас, на партийную, то как предупредительное средство, как профилактическое средство на один созыв, может быть на два, т.е. с ограничением срока, императивный мандат нужно было сразу принимать как норму. И, поверьте, все бы стало на свои места! И тогда бы фракции придерживались своих партийных программ, в первую очередь, потому что на следующие выборы этой партии нужно опять идти к избирателя и отчитываться о выполнении предыдущих обещаний.

С чем идти моей родной партии на выборы в Киеве, я пока еще сказать не могу. Кроме авторитета нашего лидера на уровне государственном – Владимира Литвина, я пока еще не нахожу ответа…

Анатолий Андреевич, допустим, вопрос с проведением местных досрочных выборов решен, они назначены. На ваш взгляд, кто может возглавить город?

Первое, чего нужно очень бояться и в чем очень сильно будет заинтересована нынешняя киевская власть – нынешний мэр и его окружение, – это в как можно большем количестве кандидатов. Это кандидаты и от каждой отдельно взятой партии, а кроме того, нынешняя власть будет «двигать» своих кандидатов – солидных людей, с именем, и это не сложно делается... На этом фоне – 10–12 кандидатов – нынешний мэр получит свои 20, как сейчас называют СМИ, «прикормленных» процентов, и опять будет победителем мэрской гонки. Это первое, чего нельзя допустить.

Второе – нужно достучаться до киевлян, чтобы они поняли: Киевом должен управлять профессионал. Подчеркиваю, не политик – это исключено. И не финансист, и не банкир – мы это руководство уже увидели. Должен быть именно профессионал, который глубоко знает проблемы города и который будет вместе со своей командой рассматривать городскую власть не как средство личного обогащения, как это происходит сейчас, а как тяжелую работу – чтобы город действительно становился, как 8–15 лет назад, комфортным для проживания, в т.ч. и зеленым городом.

Я вспоминаю, какой проблемой было при мэре Валентине Згурском снести в Киеве хоть одно дерево! В Московском тогда еще районе за несанкционированный снос зеленых насаждений сняли первого секретаря или, не помню точно, председателя райисполкома. В субботу собрались в исполкоме и сняли с работы руководителя района за несколько деревьев! Сейчас за выходные дни в конце бульвара Дружбы народов снесено более 200 деревьев, которым по пятьдесят и больше лет. И никому до этого дела нет и никто за это не отвечает, все «сделано по закону»!

Поэтому, если эти два принципа киевлянами будут выполнены, тогда у Киева есть будущее. Если нет – то есть будущее прозябание.

А Вы будете баллотироваться на выборах мэра Киева?

Это будет зависеть от многих обстоятельств. Пока, думаю, это разговор преждевременный. Посмотрите, что происходит в Верховной Раде...

Я был депутатом ВР, работал в бюджетном комитете и считаю, что работал неплохо. Руководил районом, досконально знаю систему управления большим мегаполисом, которым является сегодня Киев. А вот депутатом Киевсовета я раньше не был, и это мне интересно. Наверное, я все-таки больше склонен к практической работе, чем к политической…

В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ УТРО МЫ МОЖЕМ ПРОСНУТЬСЯ НЕ В ГОРОДЕ, А ПОСРЕДИ ОДНОЙ БИЗНЕС-ИМПЕРИИ

Почему снят глава Днепровского района Сотников? Земли этого района – хорошие земли? Или это подготовка к возможным внеочередным выборам в Киеве?

Начинался конфликт с Сотниковым как какой-то, наверное, межличностный. Причин не знаю, глубоко не вникал. Но заканчивается он с Сотниковым и с другими тремя главами районов страхом или опасностью со стороны киевской власти перед надвигающимися досрочными выборами. И централизация медицины, попытка централизации образования, жилищного хозяйства, попытка посадить на бюджет консьержек – это все строительство одного большого механизма, который называется админресурс. Он будет сконцентрирован в их руках и будет готовиться к досрочным выборам. Это однозначно.

А начиналось все очень просто: новая городская команда просто централизовала финансовые потоки со «всеми вытекающими для себя последствиями», которые при этом имеют место. А когда реально стала проблема досрочных выборов, вот оно все и пригодилось… И все это собирается в один большой кулак.

Если это будет продолжаться и дальше таким образом – а есть опасность, что большинство в Киевсовете будет это благословлять и в дальнейшем, – то, думаю, мы можем в одно прекрасное утро проснуться не в городе Киеве, а посреди какой-то одной бизнес-империи. И выборы в ней тогда уже не будут иметь никакого смысла…

Тем временем, пока на пороге – Новый год… Что бы Вы хотели пожелать накануне праздника?

Пожелал бы своим коллегам-депутатам, чтобы все они отказались от «подарков» в виде земельных наделов в зеленой зоне, если их им будут предлагать перед Новым годом!

Беседовала Инна Андалицкая