На Майдан со стороны Институтской подходит подкрепление митингующим

На Майдан Незалежности со стороны Институтской подходит подкрепление митингующим. Как передает корреспондент УНИАН, уже подошли около 1 тыс. человек.

Они располагаются в середине периметра Майдана для того, чтобы усилить его охрану.

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Вместе с тем, со стороны Михайловской площади митингующие пытаются начать разговор с бойцами Внутренних войск. Девушки принесли солдатам бутерброды. Однако те не захотели их брать. Один из них сказал, что взял бы, но только по окончании дежурства.