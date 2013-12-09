На Майдан со стороны Институтской подходит подкрепление митингующим
13:46, 09 декабря 2013Политика
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На Майдан Незалежности со стороны Институтской подходит подкрепление митингующим
Митингующие
На Майдан Незалежности со стороны Институтской подходит подкрепление митингующим. Как передает корреспондент УНИАН, уже подошли около 1 тыс. человек.
Они располагаются в середине периметра Майдана для того, чтобы усилить его охрану.
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Вместе с тем, со стороны Михайловской площади митингующие пытаются начать разговор с бойцами Внутренних войск. Девушки принесли солдатам бутерброды. Однако те не захотели их брать. Один из них сказал, что взял бы, но только по окончании дежурства.
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