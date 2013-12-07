Томенко просит Януковича показать документ, подтверждающий присоединение Украины к ТС

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко.

Следовательно, депутат требует немедленно обнародовать документ, подписанный между Януковичем и российским президентом Владимиром Путиным.

«Сначала, как минимум, нужно обнародовать данный документ, поэтому я обратился к Президенту с требованием предоставить текст этого документа, чтобы с ним ознакомиться. Во-вторых, нужно понимать, подписан ли документ в форме международного договора. И если это так, то он должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины», - подчеркнул Томенко.

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Кроме того, по его словам, если данный документ регулирует предоставление кредитов и пересмотр газового соглашения – это одна история. «Если же настоящий документ предусматривает определенную форму присоединения к Таможенному союзу, а, следовательно – передачу определенных суверенных полномочий другому межгосударственному образованию – это уже другая история», - заметил Томенко.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Украинскую правду, Президент Украины Виктор Янукович в пятницу якобы подписал стратегическое соглашение с Россией, которое включает в себя обязательства о присоединении к Таможенному союзу.

Об этом написал редактор The Economist Эдвард Лукас в своем Twitter, ссылаясь на собственные источники и заверил, что они надежны. Однако сам информацию еще не проверил.

Янукович получит от Путина 15 млрд. долларов. По его словам, детали были разработаны в Москве, "западные правительства шокированы".

В связи с этим, отмечает Лукас, ожидается демонстративное поведение со стороны президента России Владимира Путина относительно подписания, и очень жесткая реакция (разгон, введение чрезвычайного положения) в Украине.