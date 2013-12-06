Медведев объяснил, почему власть Украины приостановила подписания Соглашения с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Дмитрий Медведев сказал в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос, какую цену готова заплатить РФ, чтобы не допустить европейской интеграции Украины.

«Мы сказали нашим партнерам – вы должны просчитать, что будет происходить. Они просчитали и поняли, что в настоящий момент они к этому не готовы, поэтому приняли решение отодвинуть подписание соответствующего документа. Это их внутреннее дело. Мы просто обращали внимание на проблемы», - сказал Медведев.

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Он убежден, что это решение принято в соответствии с Конституцией Украины и ничего не нарушало, так как Президент и премьер-министр Украины вправе принимать решения, в каких объединениях должна находиться страна.

Медведев подчеркнул, что решение о том, где быть Украине и что ей делать, должна принимать сама Украины, ее народ и ее руководство.

«Это их прерогативы, их полномочия, пусть они с этим сами и разбираются», - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что РФ небезразличны события в Украине, так как это очень близкая ей страна и важный торгово-экономический партнер.

«У нас нет никаких противопоказаний против интеграции Украины с кем бы то не было. Это их дело. Но они должны все подсчитать, во что это выльется. Во что выльется ассоциация с ЕС, во что выльется решение присоединиться к Таможенному союзу. Это должно быть просчитанное решение», - добавил Медведев.

По его мнению, руководство Украины как раз этим и озабоченно.

«Они долго шли к тому, чтобы создать зону свободной торговли и отдельный договор об ассоциированном членстве с ЕС. Мы им говорили, что, пожалуйста, принимайте решения, но в этом случае у вас будут проблемы с регулированием страны, вам потребуется большое количество денег, чтобы такое регулирование ввести. Кроме того, ни Россия, ни Казахстан, ни Беларусь не могут оставаться безучастными к тому, что вы открываете рынок для европейских товаров», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

Вчера, 5 декабря, директор департамента стратегического планирования и развития экономики Министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников заявил, что пауза в подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом зависит от договоренностей представителей Украины и ЕС, и Украина будет вести переговоры, пока не удостовериться, что ее экономика не пострадает в результате подписания этого документа.

4 декабря рабочая группа во главе с заместителем председателя НБУ Николаем Удовиченко отбыла в Брюссель на переговоры о подготовке плана имплементации парафированного Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и так называемой “дорожной карты”.