Яценюк: в хлеву держат лучше, чем людей на митинге Партии регионов
Лидер фракции Батькивщина» Арсений Яценюк убежден, что « в хлеву держат лучше», чем людей на митинге Партии регионов возле Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня вечером во время выступления на Майдане Независимости.
Яценюк напомнил о митинге в поддержку власти и Президента Украины Виктора Януковича, проходящем у стен парламента.
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«Прости, Господи, что я так скажу, но на Западной Украине гораздо лучше держат в хлеву, чем сейчас Партия регионов держит людей из Донецка, не как людей: платят им копейки, не дают возможности выйти за ограждение, охраняют милицией, не кормят их», - сказал Яценюк.
Он подчеркнул, что хочет пригласить тех митингующих на Майдан.
«Пусть приходят, мы покормим, согреем», - сказал Яценюк и добавил, что пусть бы эти люди объединялись вместе с теми, кто на Майдане выступает против Виктора Януковича.