Яценюк: в хлеву держат лучше, чем людей на митинге Партии регионов

00:25, 06 декабря 2013
Политика
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Лидер фракции Батькивщина» Арсений Яценюк убежден, что « в хлеву держат лучше», чем людей на митинге Партии регионов возле Верховной Рады.

Мітинг ПР Фото ТСН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня вечером во время выступления на Майдане Независимости.

Яценюк напомнил о митинге в поддержку власти и Президента Украины Виктора Януковича, проходящем у стен парламента.

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«Прости, Господи, что я так скажу, но на Западной Украине гораздо лучше держат в хлеву, чем сейчас Партия регионов держит людей из Донецка, не как людей: платят им копейки, не дают возможности выйти за ограждение, охраняют милицией, не кормят их», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что хочет пригласить тех митингующих на Майдан.

«Пусть приходят, мы покормим, согреем», - сказал Яценюк и добавил, что пусть бы эти люди объединялись вместе с теми, кто на Майдане выступает против Виктора Януковича.

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