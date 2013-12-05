Вице-премьер рассказал, к чему могут привести досрочные выборы в Украине

Вчера, в интервью 5 каналу первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что ни о каких досрочных выборах в Украине сегодня не может идти и речи, а страна находится на историческом пути подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

По его словам разбалансирование политической системы страны отодвинет европейские перспективы, приведет к коллапсу в экономике.

Вчера в прямом эфире телемарафона на 5 канале Сергей Арбузов заявил о том, что налаживая диалог с манифестантами, власть готова рассмотреть любые вопросы, в том числе «может звучать и вопрос о досрочных выборах», сообщает Forbes.ua.

Однако, по словам Сергея Арбузова, его ответ, в ряду серии острых вопросов ведущего, возможно, не правильно поняли.

«Я хотел лишь сказать о том, что правительство готово обсуждать с общественностью любые вопросы. И манифестанты могут поставить вопрос о досрочных выборах. Но правительство, и я лично, попытаемся в диалоге пояснить всю несостоятельность и губительность эскалации политического конфликта для экономики страны и ее европейских перспектив», – сказал Арбузов.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации, когда страна переживает очень сложную экономическую ситуацию, проводить какие-либо перевыборы нельзя.

«Во-первых, в бюджете не запланированы такие расходы. Во-вторых, нет никакого смысла и реальных поводов, кроме провокаций нескольких политиков, которые рвутся к власти. В-третьих, роспуск парламента и вхождение в длительную избирательную кампанию означает усугубление ситуации в экономике и социальной сфере. Страна не сможет, как минимум, до конца следующего полугодия принять бюджет. А это значит, что будут заморожены индексации пенсий, зарплат и соцвыплат. Это значит, что все сферы жизнедеятельности будут финансироваться по формуле минимальных расходов бюджета 2013 года без выделения средств на любые текущие нужды. Это значит, что Украине грозят очень серьезные проблемы», – сказал первый вице-премьер.

Он отметил также, что после доверия, которое парламентарии выразили Кабинету министров, сегодня политическим партиям необходимо успокоится, разблокировать работу законодательного органа и наконец-то приступить к принятию жизненно-важных законопроектов, активно включиться в бюджетный процесс.

«Работа над проектом бюджета завершена более чем на 95%. В следующем году финансовое расписание будет направлено на развитие социальной сферы и реальных секторов экономики страны, с учетом необходимости приведения стандартов отечественной продукции к нормам ЕС», – подчеркнул Арбузов. Он еще раз акцентировал внимание на том, что для досрочных выборов сегодня попросту нет никаких оснований.