Власть ждет официальных предложений от опозиции - Арбузов

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в интервью «5-му каналу».

На вопрос, могут ли стать выходом из сложной политической ситуации в стране, вызванной протестными акціями, досрочные парламентские и президентские выборы, Арбузов ответил после уточняющего вопроса «Нет. Я говорю, что мы должны провести переговоры за столом переговоров и там, когда прозвучат какие-то предложения официальные (в том числе и о досрочных выборах - УНИАН), их обсудить», - заявил Арбузов.

На вопрос, допускает ли он, что в стране могут пройти досрочные и парламентские и президентские выборы, Арбузов сказал: ”Я допускаю, что такие предложения могут прозвучать. И я считаю, что мы готовы их обсудить».

Арбузов также предположил, что Президент Украины Виктор Янукович в курсе, что на митингах звучат заявления о необходимости проведения досрочных президентских выборов.

«Сегодня все средства массовой информации практически на 100% находятся на Майдане и показывают, как все происходит. И практически каждый человек в этой стране понимает, о чем идет речь и какие требования выдвигают митингующие», - сказал Арбузов.