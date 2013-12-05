Колесниченко хочет закрывать СМИ за экстремистскую информацию

Текст законопроекта размещен на сайте Верховной Рады, пишет Украинская правда.

Согласно документу, экстремизм - деятельность лица или объединения граждан или их публичные призывы или (и) подстрекательство, направленные на насильственный захват или удержание власти или незаконное вмешательство в деятельность органов власти, посягательство на основы конституционного строя и национальной безопасности, нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, которая является следствием неприятия правовых норм или других правил поведения (социальных норм).

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Экстремистская деятельность, согласно документу - деятельность лица или группы лиц по планированию или (и) организации, или (и) подготовки, или (и) осуществление действий, охватываемых видами экстремистской деятельности, указанными в статье 4 этого закона.

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на бумажных, электронных и других носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности или такие, что оправдывают необходимость осуществления такой деятельности, публикации.

Также экстремистскими считаются материалы, оправдывающие социальное, расовое, национальное, этническое, языковое или религиозное преимущество или оправдывают практику осуществления военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо социальной, расовой, национальной, этнической, языковой или религиозной группы, а также официальные материалы запрещенных экстремистских организаций.

Согласно документу, к видам экстремистской деятельности относится пропаганда и публичное демонстрирование нацистской и фашистской атрибутики или символики и атрибутики или символики, похожих с нацистской и фашистской атрибутикой или символикой до степени смешения, кроме использования такой символики и атрибутики в научном, литературном, художественном и другом творчестве, направленном не в оправдание или пропаганду деятельности лиц и организаций, боровшихся против антигитлеровской коалиции, а на изучение и объективное освещение.