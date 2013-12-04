В Донецке на пропрезидентский митинг пришли 5 тысяч человек

В Донецке перед зданием областного совета около 5 тыс. человек провели митинг в поддержку Президента Виктора Януковича и Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции «Донбасс за стабильность, закон и порядок» приехали с флагами Партии регионов из различных городов Донецкой области. Митинг начался около 13.00 и продолжался в течение часа.

Большую часть митингующих представляли работники государственных шахт и шахтоуправлений ГП «Макеевуголь», «Селидовуголь», ГП «Донецкая угольная энергетическая компания (ДУЭК)» и др.

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Участники акции держали плакаты: «Донбасс вместе с Президентом», «Мы за стабильность», «Донбасс за гражданский мир» и другие.

Вел митинг главный редактор донецкого «Мегарадио» Александр Сулаев.

«Почему Донбасс должен работать и обеспечивать всю страну, когда другие области митингуют и устраивают забастовки, пока они пляшут и поют, на Донбассе мы платим им зарплаты и пенсии. Разве это справедливо?», - говорил ведущий.

Выступающие руководители угольных предприятий требовали от лидеров оппозиции немедленно свернуть все акции протеста. Ораторы называли лидеров оппозиции «трехглавой змеей» и призывали митингующих в Киеве «одуматься».

«В случае если ситуация в стране будет и дальше накаляться, оставляем за собой право вмешаться в нее и лично поддержать конституционные органы власти в Киеве», - заявляли выступающие.

По официальным данным правоохранителей и руководителей региона, в сегодняшнем митинге, организованном Партией регионов в Донецке, приняли участие от 12 до 15 тысяч человек.

По словам донецкого городского головы Александра Лукьянченко «все участники акции приехали в перерывах, в нерабочее время, только депутатов местных советов прибыло в Донецк 4 тысячи 834 человека».

Губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий добавил, что горняки обратились к своему профсоюзу, который и помог организовать их приезд на митинг в Донецк.