В больницах остаются 9 пострадавших после столкновений в центре Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании коллегии КГГА директор Департамента здравоохранения Виталий Мохорев.

По его словам, все 9 пациентов имеют повреждения средней и легкой степени тяжести. Люди находятся в стационаре Больницы скорой помощи, в Александровской больнице, а также в 18-й и 9-й больницах.

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По информации Мохорева, с 30 ноября в целом за медицинской помощью к бригадам «скорой» и в больницы обратились 305 человек, 120 из них были направлены в стационары.

“Ни одного смертельного случая в наших медицинских заведениях среди тех, кто обратился за помощью, нет”, - отметил Мохорев, комментируя распространенную в отдельных СМИ информацию о гибели одного человека во время столкновений.

Мохорев сообщил, что теперь ежедневно дополнительно для обеспечения медпомощи задействовано от 6 до 12 автомобилей скорой помощи.