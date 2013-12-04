Кабмин не рассматривал вопрос увольнения министров - Кожара

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Леонид Кожара сообщил сегодня на брифинге.

«Правительство сегодня не рассматривало вопрос об изменениях в составе правительства», - сказал он.

Вместе с тем Кожара отметил, что не намерен подавать в отставку.

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«Я буду работать до последнего», - сказал министр.

По его мнению, правительство должно продолжать работать.

«Вчера Верховная Рада фактически высказала вотум доверия (правительству - УНИАН). Я, как министр иностранных дел, если будет решение о моем увольнении — выполню это решение. Но на сегодняшний день, я считаю, что правительство должно работать, выполнять свои задания, прежде всего конституционные», - сказал Кожара. (ВР 3 декабря не смогла отправить Кабмин в отставку: за проект постановления об ответственности правительства, внесенный оппозицией, проголосовали лишь 186 народных депутатов – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в составе Кабинета министров готовятся кадровые изменения для представления Президенту Украины.