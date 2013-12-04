Симоненко обвинил оппозицию в провале отставки Кабмина

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко.

Он утверждает, что вместо того, чтобы поддержать проект постановления коммунистов об отставке правительства за срыв социально-экономических реформ, Яценюк выдвигает от оппозиции законопроект с формулировкой об отставке из-за срыва подписания соглашения о евроассоциации, прекрасно понимая при этом, что у них своих голосов за отставку не хватает, а коммунисты за законопроект с такой формулировкой голосовать не будут.

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Симоненко также подчеркнул, что, если бы на голосование был вынесен наш законопроект, и фракция КПУ за него в полном составе проголосовала, то в сумме это дало бы 216 голосов, которых недостаточно для принятия решения.

"Я думаю, что лидерам оппозиции вместо громких обещаний, бесконечных фотосессий и позирования на майдане, нужно было бы сначала сесть и посчитать голоса, и работать бы со внефракционными депутатами", - заявил он.