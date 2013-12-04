Симоненко обвинил оппозицию в провале отставки Кабмина
Коммунистическая партия Украины считает, что так называемая оппозиция сознательно провалила голосование по отставке правительства Азарова.
Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко.
Он утверждает, что вместо того, чтобы поддержать проект постановления коммунистов об отставке правительства за срыв социально-экономических реформ, Яценюк выдвигает от оппозиции законопроект с формулировкой об отставке из-за срыва подписания соглашения о евроассоциации, прекрасно понимая при этом, что у них своих голосов за отставку не хватает, а коммунисты за законопроект с такой формулировкой голосовать не будут.
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Симоненко также подчеркнул, что, если бы на голосование был вынесен наш законопроект, и фракция КПУ за него в полном составе проголосовала, то в сумме это дало бы 216 голосов, которых недостаточно для принятия решения.
"Я думаю, что лидерам оппозиции вместо громких обещаний, бесконечных фотосессий и позирования на майдане, нужно было бы сначала сесть и посчитать голоса, и работать бы со внефракционными депутатами", - заявил он.