Стало известно, когда украинская делегация прибудет в Брюссель

Об этом УНИАН сообщил дипломатический источник в украинской миссии при ЕС.

«Мы ожидаем визит с 16 по 20 декабря», - в частности, отметил дипломат.

Как сообщила ранее представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич: «Мы не можем подтвердить визит украинской делегации в Брюссель завтра. Дата и место еще должны быть согласованы по дипломатическим каналам, и когда такая договоренность будет достигнута, об этом будет объявлено».

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Как сообщал УНИАН, сегодня на сайте правительства была размещена информация о том, что завтра, 4 декабря, правительственная делегация отбывает в Брюссель для проведения переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«Завтра наша делегация поедет в Брюссель, и мы продолжим переговоры, которые позволят подписать Соглашение о европейской интеграции на выгодных для Украины условиях. Об этом договорился Президент и сейчас эта делегация формируется», - отметил Азаров.