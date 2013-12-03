Азаров рассказал, зачем делегация Украины завтра отправится в Москву

Украинская делегация завтра, 4 декабря, должна отбыть в Москву для проведения переговоров с целью нормализации торгово-экономических отношений с Российской Федерацией.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Николая Азарова, которое размещена на сайте правительства.

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“Завтра же в Москву отправится другая делегация, поскольку мы стремимся укрепить наше стратегическое партнерство, хотим возобновить торгово-экономические связи с Российской Федерацией”, - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, также 4 декабря еще одна украинская делегация отбудет в Брюссель для проведения переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.