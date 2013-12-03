Митингующие собираются пойти под Кабмин и Раду

Порывистый ветер и температура местами до 4-х градусов мороза заставили митингующих искать новые убежища в центре столицы. Кроме здания КГГА и дома профсоюзов, активисты устроили еще один пункт обогрева в Октябрьском дворце. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на одного из координаторов акции протеста, депутата Андрея Парубия.

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Сегодня, 3 декабря, участники нового киевского Евромайдана планируют блокировать Кабмин и Верховную Раду.

Колонна митингующих для движения под здания правительства и парламента будет формироваться в 7:30 на Майдане Незалежности.

Между тем под Верховной Радой обустраивают сцену, напротив стоит примерно два десятка автобусов, вокруг правоохранители в касках, на соседних улицах во дворах для блокировки на въездах - автобусы и грузовики.