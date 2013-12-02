Киевский Евромайдан поддержали в Тбилиси

Новая акция в поддержку митингующих в Украине, которые выступают за сближение с Евросоюзом, состоялась вечером 2 декабря в Тбилиси, у старого здания парламента на проспекте Руставели.

Как передате агентство «Новости-Грузия», акция была организована с помощью сети Facebook. В ней приняли участие представители грузинских неправительственных организаций, граждане Украины, проживающие и работающие в Грузии и члены делегации польского парламента, которые прибыли в Тбилиси с рабочей поездкой на встречу в рамках ГУАМ.

"Мы решили придти сюда, где тоже идет борьба за Украину. Где вы поддерживаете Украину и выбор украинского народа. Вы грузины, и мы вместе с вами поддерживаем Украину и ее путь в Евросоюз", - заявила Малгожата Гошиевска, участница акции, депутат парламента Польши.

"Мы поддерживаем украинский народ, который переживает очень болезненно те моменты, которые мы сегодня видим. У Грузии и Украины одна судьба и мы поддерживаем украинцев. Мы должны быть едины, мы должны быть вместе. Мы за Украину!", - заявил участник акции, представитель молодежного объединения «Лазаре» Джони Кварацхелия.

"Я выражаю солидарность в первую очередь, украинскому народу. Я стою тут потому, что там на Майдане стоят мои друзья, украинцы. Я поддерживаю их вместе с моими согражданами. Видите, сколько людей тут собралось… Мы выражаем поддержку нашим украинским друзьям", - заявил гендиректор информагентства GHN Гоча Мирцхулава.

По словам участников акции, они шокированы происходящими в Киеве событиями, особенно когда спецназ применил силу против митингующих.

Как заявили собравшиеся, они готовы продолжить проведение своих акций в Тбилиси в поддержку украинского народа. «Мы хотим, чтобы Украина была с Европой», - заявляли участники акции в столице Грузии.