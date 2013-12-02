В Кабмине оценили необходимые объемы финансовой помощи со стороны ЕС

Сейчас Украина и ЕС намерены более детально просчитать сумму необходимой финансовой помощи для подписания ассоциации в будущем — заявил в эфире телеканала ICTV первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

Он отметил, что Украина еще несколько лет назад проводила предварительные расчеты объемов финансовой помощи со стороны ЕС и международных финансовых институтов, которая необходима для имплементации ассоциации и зоны свободной торговли. Но кризисные явления в мировой экономике внесли коррективы в эти расчеты.

«Накануне саммита мы не говорили об этой сумме, но я приехал за день до приезда президента в Вильнюс и мы имели возможность обсудить этот вопрос со Штефаном Фюле. На самом деле эти расчеты (о необходимости для имплементации 160 млрд долларов — Ред.) теоретические. Речь идет о переоборудовании рабочих мест в Украине в течение последующих 10 лет, то есть это чистая теория. В сентябре я предоставлял расчеты, нам было достаточно 3-5 миллиардов — это та сумма, которая позволила бы нам запустить процессы модернизации и уже начать работать», — пояснил Арбузов.

В то же время он отметил, что предварительные расчеты осуществлялись еще до того, как в мировой экономике начались кризисные явления, поэтому сейчас эти суммы требуют переоценки. Арбузов сообщил, что Украина не намерена отказываться от ассоциации с ЕС, поэтому правительство предложило Евросоюзу создать совместную рабочую группу для разработки «дорожной карты» нового этапа подготовки к ассоциации и оценки необходимых мероприятий с обеих сторон.

«Мы рассчитывали, у нас были свои риски. Эти моменты мы доносили до представителей ЕС, каждый раз, когда я бывал в Европе, мы об этом говорили. Мы находили взаимопонимание, но это не было зафиксировано на бумаге. И когда пришло время подписывать (соглашение об ассоциации — Ред), оказалось так, что у нас нет всех условий, чтобы они были где-то зафиксированы. Сейчас мы эту ситуацию исправим, мы создадим рабочую группу. Потому что каждый лидер из 28 стран ЕС подтвердил, что для нас двери в Европу открыты. На сегодня самый чувствительный вопрос состоит в том, что мы просто не успели до 29 ноября», — пояснил Арбузов.