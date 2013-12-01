В оппозиции заявляют, что не имеют отношения к штурму АП

Об этом заявил на брифинге народный депутат Украины Петр Порошенко, сообщает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что возле Банковой «титушки» спровоцировали людей на штурм.

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Порошенко сообщил, что его помощника «порнули ножом».

Он отметил, что молодчики специфической внешности были вооружены топорами и молотками.

Аналогичное заявление сделал Арсений Яценюк в эфире Громадське ТБ.