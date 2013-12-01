Захарченко извинился перед украинцами, но пригрозил жесткой реакцией на беспорядки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на коллегии МВД по событиям на Майдане Незалежности.

"Я хотел бы от себя лично и членов коллегии принести извинения за чрезмерное применение силы сотрудниками милиции в отношении участников акции. Я хотел бы заверить, что действия милиции выходили за пределы обеспечения общественного порядка ", - сказал Захарченко.

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При этом он отметил, что, как и раньше, так и сейчас работникам милиции приходилось и приходится не применять активных действий против участников мирных собраний.

Кроме того Захарченко призвал участников массовых акций за евроинтеграцию Украины не поддаваться на провокации и не нарушать правопорядок.

"Обращаюсь к гражданам - не поддавайтесь на провокации, будьте бдительны и толерантны. Призываю всех действовать в правовом поле ", - сказал Захарченко.

Вместе с тем он обещает, что милиция будет жестко реагировать на призывы к совершению массовых беспорядков.

"Какая может быть кровавая война в Украине? Мы что хотим в Тунис, в Ливию сделать? Если будут призывы к массовым беспорядкам, мы на это будем реагировать жестко... Милиция не сможет не отреагировать на это", - сказал Захарченко.

Он выразил уверенность, что граждане Украины толерантны и смогут разобраться в ситуации, дать оценку событиям и унять эмоции.

Также Захарченко поручил своему заместителю Валерию Ратушняку обеспечить безопасность граждан - участников массовых акций, обеспечить свободный проезд транспорта на дорогах и предотвратить совершение провокаций в местах массового скопления людей.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, проводивших мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.

Как сообщил УНИАН информированный источник, активистов Евромайдана ночью 30 ноября разгонял донецкий, луганский и крымский "Беркут". "Насколько я знаю, там работал донецкий, луганский и симферопольский беркут", - отметил собеседник агентства, добавив при этом, что столичные правоохранители "в этом позоре не участвовали, а наоборот как могли помогали людям уйти от побоища".

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Независимости. Он добавил, что 7 человек еще находятся в больницах, что пострадавшие получили ушибы и ссадины, есть одна черепно-мозговая травма, и один перелом.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли приют в Михайловском соборе на территории монастыря, который долгое время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находились от 20 до 40 тысяч человек.

Сегодня на 12.00 возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве собирается Народное вече.