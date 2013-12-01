Участники акции протеста с Михайловской площади отправились в парк Шевченко на Народное Вече
Участники акции протеста с нового Евромайдана - Михайловской площади - отправились в парк имени Тараса Шевченко на Народное Вече.
Как передает корреспондент УНИАН, к 11.00 Михайловской площади находилось около 10 тыс. человек.
В это время активисты с трибуны призвали протестующих формировать колонны, чтобы направиться к месту народного Вече - к парку имени Тараса Шевченко.
По словам организаторов, на Михайловской площади должно остаться не более тысячи человек.
По теме: Первая ночь акции на Михайловской прошла спокойно
«Это нужно для обороны», - заявила с трибуна активистка Татьяна Чорновил.
Как только колонна начала двигаться, люди стали скандировать «Банду – геть!».
Как сообщал УНИАН, ночью 30 ноября бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, в отношении них составлены админпротоколы, которые суд будет рассматривать 2 декабря, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Среди потерпевших двое граждан Польши.
После этого новый Евромайдан стихийно образовался на Михайловской площади Киева.