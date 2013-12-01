Участники акции протеста с Михайловской площади отправились в парк Шевченко на Народное Вече

Как передает корреспондент УНИАН, к 11.00 Михайловской площади находилось около 10 тыс. человек.

В это время активисты с трибуны призвали протестующих формировать колонны, чтобы направиться к месту народного Вече - к парку имени Тараса Шевченко.

По словам организаторов, на Михайловской площади должно остаться не более тысячи человек.

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«Это нужно для обороны», - заявила с трибуна активистка Татьяна Чорновил.

Как только колонна начала двигаться, люди стали скандировать «Банду – геть!».

Как сообщал УНИАН, ночью 30 ноября бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, в отношении них составлены админпротоколы, которые суд будет рассматривать 2 декабря, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Среди потерпевших двое граждан Польши.

После этого новый Евромайдан стихийно образовался на Михайловской площади Киева.