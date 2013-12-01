Майдан Независимости охраняет незначительное количество солдат внутренних войск

Как передает корреспондент УНИАН, при этом нигде не видно ни спецназначенцев, ни автотранспорта, в котором базировались спецназначенцы и милиционеры. В частности, вечером 30 ноября на улице Институтской стояло порядка 10 автобусов милиции и спецназначенцев, на данный момент там нет ни одного милицейского транспорта.

Также заметно, что солдаты внутренних войск небольшими группами по 2-3 человека покидают площадь. Визуально в целом количество солдат внутренних войск не превышает 50 человек.

В то же время на огражденной территории Майдана Незалежности работает техника и работники “Киевблагоустройства”, которые проводят какие-то работы.

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Количество митингующих на Майдане Незалежности также незначительное, преимущественно, люди идут в сторону парка Тараса Шевченко, где на 12.00 созывается Народное вече.

Как сообщал УНИАН, ночью 30 ноября «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, в отношении них составлены админпротоколы, которые суд будет рассматривать в понедельник, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

Это вызвало возмущение граждан – и собрало чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.