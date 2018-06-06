Украинский интерес. Удержать прорезавшуюся субъектность

Прежде чем констатировать неудачу на Вильнюсском саммите, хочу напомнить, что Украине удалось за последние месяцы резко повысить к себе интерес ведущих мировых игроков. Осенью 2013 года Виктор Янукович резко увеличил интенсивность своих международных контактов, практически еженедельно общаясь с кем-то из глав государств ЕС или высокопоставленных дипломатов. Наша страна, пожалуй, впервые после избрания нового президента в 2010 году, перестала быть объектом, начав претендовать на собственную внешнеполитическую субъектность.

Почему Виктор Янукович так легко отказался от нее на саммите «Восточного партнерства», где его до последнего момента склоняли к подписанию Соглашения об ассоциации европейские партнеры? Освобождение Юлии Тимошенко вряд ли способно представлять для него прямую и реальную угрозу, по крайней мере, после разгона Евромайдана в столице ситуация обострилась куда сильнее. Но Виктор Федорович предпочел не услышать ни увещевания лидеров Европейского Союза, ни критику со стороны еврокомиссара по вопросам политики добрососедства Штефана Фюле и авторов идеи «Восточного партнерства», дипломатов, выражавшихся отнюдь не дипломатическим языком, Бильдта и Сикорского.

Что могла предложить Украине Россия, вбросившая астрономическую сумму в подготовку к зимней Олимпиаде в Сочи? Кстати, этот праздник спорта сегодня несколько сковывает Кремль от необдуманных движений на международной арене, поскольку бойкот Олимпиады известными спортсменами может стать мощным ударом по имиджу Путина. Но пока Владимир Владимирович резвится. Например, в итальянском Триесте российский президент заверил, что никто не собирается пересматривать газовый контракт с Украиной, и напомнил, что задолженность украинской стороны российским банкам составляет около 30 миллиардов долларов. «Премия» за временный отказ от евроинтеграции, по сообщениям СМИ, вдвое меньше.

России удалось оказать на Украину многостороннее давление, за которым, до последнего времени, с олимпийским спокойствием наблюдали в Европейском Союзе. Брюссель с Москвой связывают тесные экономические отношения, в европейских структурах немало российских агентов влияния, и Европейская Комиссия не склонна драматизировать провал с подписанием Соглашения об ассоциации с нашей страной. Там, похоже, удовлетворены тем фактом, что теперь Украина, Грузия и Молдова – страны из одной «корзины» - находятся на одном уровне отношений с Европейским Союзом. Более того – Кишинев активно ставят Киеву в пример за успехи в достижении упрощения визового режима для граждан Молдовы.

Как ни парадоксально, разгон Евромайдана и всплеск массового неравнодушия украинцев может подарить нашей стране возможность вернуться к вопросу подписания Соглашения об ассоциации буквально весной 2014 года. Для этого необходимо сменить правительство и активно работать над выполнением требований ЕС, при этом, меняя психологию чиновников и делая, наконец-то, ставку на проведение реформ. При всей неоднозначности, саммит в Вильнюсе показал, что интерес к Украине не испарился, наша страна продолжает притягивать внимание.

Евгений Магда