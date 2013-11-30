Оппозиция объявляет общеукраинскую забастовку - Яценюк

Оппозиция приняла решение о проведении общеукраинской национальной забастовки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции лидеров оппозиции сообщил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Нами принято совместное решение тремя оппозиционными партиями о формировании штаба национального сопротивления. И мы начали подготовку к общеукраинской национальной забастовке”, - сказал Яценюк.

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Лидер “Свободы” Олег Тягнибок добавил, что к работе этого штаба будут приобщать и общественные организации, которые выразят желание “принимать участие в этом сопротивлении”.

“Этот штаб будет четко брать на себя ответственность за те события, которые будут происходить в дальнейшем в государстве”, - отметил Тягнибок и сказал, что штаб призывает завтра в 12 часов выйти на Майдан для объявления непосредственного плана действий, в частности, относительно импичмента Президента и отставки правительства.