Силового разгона Евромайдана во Львове не будет - львовская милиция

Во Львовском городском управлении милиции заявили, что силового разгона Евромиайдана во Львове не будет.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Львовского городского управления милиции Сергей Зюбаненко, «милиция во Львове работает в штатном режиме по обеспечению правопорядка. На данное время задействовано достаточное количество работников милиции, которые охраняют общественный порядок в центре города».

Глава львовской милиции также опроверг распространенную сегодня в СМИ информацию, что во Львов подтягиваются дополнительные силы «Беркута» из других областей, цель которых - разогнать львовский Евромайдан.

«Такой команды никто не получал. Это не соответствует действительности. Никакие дополнительные силы по обеспечению правопорядка не подтягиваются. Милиция работает в штатном порядке и обеспечивает общественный порядок в городе», - заявил Зюбаненко.

Как передает корреспондент УНИАН, в социальных сетях распространяется информация о том, что во Львов следуют колонны с силовиками. Люди допускают, что Евромайдан во Львове хотят разогнать силой.

В частности, информацию о таком варианте развития событий обнародовал народный депутат из фракции «Батькивщина» Николай Княжицкий на своей странице в Facebook. Он пишет, что о колонне с силовиками сообщают водители-дальнобойщики. В связи с этим люди призывают перекрыть все въезды в город на кольцевой дороге и пропускать автомобили по одному, не пропуская автобусы с «беркутовцами».

Сейчас во Львове, на Евромайдане возле памятника Шевченко установлены восемь больших палаток, и сейчас на нем находятся около 600 человек. Евромайдан во Львове функционирует с 22 ноября – после отказа правительства Украины 21 ноября от евроассоциации. Вечером количество участников акции протеста обычно увеличивается.

Напомним, сегодня ночью в Киеве «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан.