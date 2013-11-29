Регионал о блокировании ток-шоу: это не демократично и не по-европейски

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии Регионов Владимир Олийнык, сообщает пресс-служба политсилы.

"Это недопустимое со стороны закона вмешательства оппозиционеров в работу журналиста. Журналист имеет право определить формат то ли ток-шоу, то ли интервью. Но сегодня (оппозиционеры - Ред.) зашли в студию и сказали: "Будет так, как мы считаем нужным". В данном случае речь идет о нарушении Конституции, о нарушении права журналиста самостоятельно определять, с кем он будет работать", - сообщил народный депутат.

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"Савик Шустер отметил, что он сбалансировал участников шоу – и между политическими силами, и между представителями экспертного представительства. Он никогда не отказывал лидерам оппозиции в участии в этом ток-шоу и они принимали в нем участие. Но все же сегодня оппозиционеры начали навязывать свой ​​формат, силовыми методами попытались заставить журналистов изменить свою позицию. И это свидетельствует о том, что оппозиционеры – далеко не европейцы, ведь использовали неевропейские методы", - подчеркнул Олийнык.

"По сути, они заблокировали студию и ток-шоу было парализовано, и люди, которые пришли в студию, уже выразили по этому поводу свое возмущение", - отметил политик.

"Журналист - в этом случае Савик Шустер - единственный человек, который может определять формат и участников данного шоу и дискуссии. К сожалению, оппозиция сегодня показала образец поведения, который не имеет ничего общего с европейскими стандартами. Оппозиционеры, которые захватили ток-шоу Савика Шустера, показали свое истинное неевропейское лицо", - резюмировал Владимир Олийнык.

Как известно, во время рекламы, которая была после первой части программы, в студию ворвались лидеры оппозиции, которые были приглашены на эфир, но которых не пускали на входе в студию.

После возобновления программы лидеры оппозиции приняли участие в программе.