Польша получила от ЕС за 13 лет подготовки к вступлению менее 6 миллиардов евро

Об этом свидетельствуют данные Комитета европейской интеграции Польши (UKIE), которые имеются в распоряжении УНИАН.

"Оценивается, что общая помощь для Польши в рамках трех инструментов, которые готовили страну к членству в Евросоюзе, PHARE, ISPA и SAPARD, составила 5,7 млрд евро с 1990 по 2003 год", - говорится в одном из рапортов комитета, переданном агентству польским Министерством финансов.

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3,9 млрд евро Польша получила в рамках инструмента PHARE, задачей которого были поддержка и реструктуризация экономики.

70% средств направлялись, главным образом, на инвестиционные проекты, а остальные - на создание институтов.

С 2000 года Польша также начала получать помощь в рамках еще двух инструментов - ISPA и SAPARD, годовой бюджет которых составлял, соответственно, около 350 и 170 млн. евро.

Задачей первого инструмента была реализация экологических и транспортных проектов, а второго - повышение эффективности сельского хозяйства и в целом эффективность ведения бизнеса.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти объяснили приостановку подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом недостаточной финансовой поддержкой со стороны ЕС.

Украина заявила, что на внедрение европейских стандартов, которые предусматривает соглашение, необходимо 160 млрд евро, тогда как ЕС предложил 1 млрд евро.

Представители польского МИД отмечали, что Украина не сможет получить такую большую помощь, как раньше Польша, из-за новых международных реалий, но в то же время убеждали, что польский опыт подтверждает вероятность внедрения евростандартов в долгосрочной перспективе.

Польша с мая 2004 года, когда вступила в ЕС, по октябрь этого года получила в рамках европейской помощи около 60 млрд евро "чистыми" (с учетом уплат в общий бюджет).

Украина сегодня, 29 ноября, на саммите Вильнюсе не подписала парафированное марте 2012 года Соглашение об ассоциации с ЕС.