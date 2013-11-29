BBC: Тысячи человек образуют живую цепь от Киева до границы с ЕС

Тысячи человек присоединились к созданию живой цепи от Киева до границы с Евросоюзом. Об этом сообщает ВВС Украина.

В частности, отмечается, что многие участники акции вышли на улицы во Львове - преимущественно это молодежь и студенты, но есть и много людей старшего возраста. Большинство из них держат в руках маленькие флажки Украины и ЕС.

Цепь во Львове проходит по проспекту Чорновила до центра города, и мимо Евромайдана и здания Национального университета имени Ивана Франко и улицы Городоцкой до выезда из города.

Формировать цепь начали и в Киеве - на Майдане Незалежности.

Выйти на улицу для участия в акции также призвали людей в Ривне и Житомире. В основном она проходит по трассе Киев-Чоп.

BBC