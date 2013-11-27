Власть должна нести ответственность за срыв подписания Ассоциации – опрос

Так, 53,8% опрошенных высказали мнение, что ответственность за неподписание Соглашения об Ассоциации Украина-ЕС ляжет на власть. 3,9% считают, что ответственность должна нести оппозиция. А 30,8% уверены, что ответственность за провал власть и оппозиция разделят между собой. При этом, 11,5% высказали мнение, что ответственность не должны нести ни власть, ни оппозиция.

Основным фактором, повлиявшим на сворачивание евроинтеграционной политики Украины, опрошенные эксперты назвали давление со стороны Российской Федерации. Такое мнение высказали 42,3% респондентов. 34,6% экспертов считают, что подписанию Соглашения об Ассоциации помешали неприемлемые условия, выдвинутые Европейским Союзом, а 15,4% - отсутствие консенсуса внутриполитической элиты Украины. В то же время 7,7% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос.

В опросе приняли участие следующие эксперты: Бала Виталий (политолог, директор Агентства моделирования ситуаций), Биденко Артем (политолог, эксперт по рекламным коммуникациям), Богуш Денис (политтехнолог, президент компании Bohush Communications), Булавин Александр (политтехнолог), Выдрин Дмитрий (политолог, политтехнолог), Гайдай Сергей (политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства «Гайдай.ком»), Гарань Алексей (политолог, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской Академии), Голобуцкий Алексей (политтехнолог, заместитель директора агентства моделирования ситуаций), Джангиров Дмитрий (политолог, политтехнолог), Жданов Игорь (политолог, президент аналитического центра «Открытая политика»), Кругляковский Павел (политтехнолог), Виталий Кулик (политический эксперт, директор центра исследований проблем гражданского общества), Луценко Анатолий (политтехнолог, директор компании «GMT Group»), Магда Евгений (политический обозреватель), Михальченко Николай (политолог, социолог, заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований им .И. Ф. Кураса НАН Украины), Пиховшек Вячеслав (политический аналитик), Поляков Владимир (политтехнолог), Попов Игорь (политолог), Портников Виталий (журналист, политический обозреватель, президент телеканала ТВi), Столярчук Дмитрий (политический эксперт, директор коммуникационной компании «Агентство медиастратегий»), Стоякин Василий (политолог, политтехнолог, директор «Центра политического маркетинга»), Филиндаш Евгений (политолог), Цыбулько Владимир (политолог), Черненко Александр (политический эксперт, председатель правления Комитета избирателей Украины), Якименко Юрий (заместитель Генерального директора, директор политико-правовых программ, Центр Разумкова), Яхно Олеся (политический эксперт).