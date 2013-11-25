Соглашение об ассоциации приблизит выделение Украине средств МВФ - Фюле

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Фюле заявил во время видеоконференции с Киевом из штаб-квартиры Европейской комиссии.

"Мы всегда давали четко понять, что Соглашение об ассоциации - это новое качество нашего партнерства для нас. Это серьезный, серьезный шаг..., который приблизит Украину к ЕС. Мы будем пытаться как-то ответить на те заботы, которые волнуют Украину", - сказал комиссар ЕС.

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"Соглашение об ассоциации приблизит Украину к соглашению с МВФ. И неподписание Соглашения об ассоциации наоборот - отдалит", - заявил он.

По словам Фюле, МВФ не будет "смягчать требования или снижать планку", "МВФ - это серьезная организация. МВФ хочет партнерства на стабильной основе, чтобы иметь дело со стабильным партнером, а не таким, который требует все новых и новых денег".

Как известно, Украина должна получить от МВФ кредит stand by в размере почти 15 млрд долларов, однако фонд требует повышения цен на газ для населения, что украинское правительство считает нереальным в нынешней экономической ситуации.

ЕС не выделяет Украине обещанную помощь в 610 млн евро из-за того, что Киев не заключил соглашение с МВФ.