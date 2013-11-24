В соцсетях появилось фото, на котором евроинтеграцию Украины поддержали в Индии
14:31, 24 ноября 2013Политика
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В соцсетях Твиттер и Фейсбук распространяется фото, на котором изображены жители Индии с лозунгами в поддержку евроинтеграции Украины
Индия поддерживает евромайдан / Фото: Твіттер @LaLviv
Фото было выложено пользователелем Твиттер @ LaLviv с подписью: "#евромайдан поддерживает весь мир! #India благодарим!".
Напомним, ранее сообщалось о планах проведения акций в поддержку евроинтеграции Украины в Италии, Британиии, Германии, Польше и США.
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