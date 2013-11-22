Евродепутат: в переговорах об ассоциации с Украиной ЕС использовал кнут, но забыл о пряниках

Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ заявил Павел Залевский, депутат Европарламента от Польши.

Политик полагает, что Европейский Союз должен был предложить Украине программу компенсации возможных потерь, а также финансирование модернизации системы государственного управления и производственных мощностей украинских предприятий, чтобы их продукция была конкурентной на рынках стран ЕС.

«Европарламент и ЕС должны были поставить перед миссией Кокса-Квасневского другие цели, расширить их перечень. Нужно было обсуждать как Евросоюз может поддержать Украину в реформировании экономики. Разработать программу реформ, которую поддержали бы Международный валютный фонд и Мировой Банк, привлечь другие институции, которые могли бы оказать Украине финансовую и экономическую поддержку. Это должно было быть главной целью. Проблема избирательного правосудия могла быть лишь одним из заданий миссии, и ее легче было бы решить, чем сегодня. Проще говоря, мы не предложили никаких «пряников» украинскому правительству», — сказал Павел Залевский.

В то же время он отметил, что приостановка украинской стороной подготовки к подписанию ассоциации с ЕС еще не означает окончательного провала процесса евроинтеграции, а лишь позволит проанализировать и исправить допущенные в процессе переговоров ошибки.

«Нам стоит вернуться к самому началу, чтобы понять, что происходит, почему мы теряем наш большой шанс. Я верю, что это (приостановка подготовки к подписанию СА с ЕС, — Ред.) результат неправильного понимания заданий и недостаточное число попыток их объединить. Важно понимать, что для президента Януковича важна была не столько сама по себе ассоциация с ЕС. Для него она была только средством, которое поможет развивать украинскую экономику», — заявил евродепутат.