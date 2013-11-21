Янукович довел ЕС до отчаяния - польский эксперт

Президент Украины Виктор Янукович постоянным затягиванием решения вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко довел Европейский Союз до отчаяния.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий.

"Как мне кажется, Евросоюз сейчас в отчаянии", - сказал он, комментируя сегодняшнее непринятие в Верховной Раде законопроекта, который позволил бы решить вопрос Тимошенко.

По словам Шептицкого, Президент Украины не хочет выпустить своего конкурента на свободу и рассчитывает на то, что в этом деле ему удастся "прижать ЕС к стене". Однако, по его мнению, это вряд ли возможно.

"Евросоюз хочет что-то получить по делу Тимошенко, о котором очень много говорилось, потому что если ничего не получит, то это будет выглядеть идиотично", - сказал Шептицкий.

Он считает, что своеобразным компромиссом могло бы стать принятие закона, который открыл бы дорогу для освобождения Тимошенко, но сама она осталась бы заключенной до проведения саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

"Необходимо хотя бы проголосовать законопроект, а саму ее могут просто не успеть отпустить до саммита", - сказал эксперт.

Шептицкий назвал менее правдоподобной версию, что сегодняшний провал двух из трех необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС законопроектов свидетельствует, что Янукович решил сорвать подписание соглашения.

"Теоретически решение о подписании соглашения может быть принято в последний момент, но думаю, что для этого необходим жест со стороны Украины, которого на сегодняшний день нет", - сказал он.