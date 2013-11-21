Оппозиция заранее приготовила Януковичу указ о помиловании Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании парламента.

Он отметил, что Президент Украины "боялся подписать указ о помиловании Тимошенко и перебросил мяч на плечи парламента, практически прячась из собственного страха за теми, кого он привел в Верховную Раду в виде Партии регионов".

По словам Яценюка, одновременно Янукович "дал указание своей партии не голосовать ни за один закон" (по лечению осужденных за границей, который предоставит Тимошенко возможность выехать из Украины на лечение - УНИАН).

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Яценюк обвинил Януковича в том, что он "останавливает прогресс Украины на пути в Европейский Союз".

Яценюк заявил, что он официально передает председателю ВР Владимиру Рыбаку проект указа Президента о помиловании Тимошенко.

В свою очередь председатель фракции "Свобода" Олег Тягнибок подчеркнул , что оппозиция готова проголосовать за любой предложенный Партией регионов законопроект по решению «вопроса Тимошенко» ради подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Он также обратился к европейским партнерам принять положительное решение о подписании соглашения.

Народный депутат Украины Ирина Геращенко (фракция «УДАР»), обращаясь к европейским партнерам, в адрес оппонентов из Партии регионов сказала: "Не пускайте их в Европу, пусть шуруют в Таможенный союз".

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР не поддержала ни одного из 6 законопроектов по «решению вопроса Тимошенко».