ЕС больше не перенесет дедлайн для Ассоциации с Украиной — Рыбачук

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший глава Секретариата президента Украины, общественный деятель Олег Рыбачук, передает Gazeta.ua.

"Окончательное решение будет приниматься на Вильнюсском саммите. Это не будет делаться 19 ноября", - сказал Рыбачук.

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Он добавил, что общался с европейскими дипломатами, которые сказали, что ключевые правительства стран-членов Европейского Союза дали "карт бланш" для Вильнюсского саммита.

"Такая возможность у Украины будет не скоро. Поэтому когда я слышу, что решение об ассоциации нужно перенести на весну, у меня возникает вопрос: "Люди добрые, вы не переторгуйтесь, потому весны для вас, может, и не будет", - подчеркнул общественный деятель.

Рыбачук также спрогнозировал, что после Вильнюсского саммита дедлайн для ассоциации Украины больше не перенесется.

"Я не уверен, что мы сможем позже подписать это Соглашение. Сейчас есть эмоциональная готовность — продолжаются переговоры, уступки. А потом может наступить "облом" и прозвучать знаменитая английская фраза: "Take your time!" ("Не торопитесь!")", - резюмировал Рыбачук.