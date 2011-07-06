Судья Киреев сделал предупреждение Тимошенко

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ сделал предупреждение экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО за неуважение к суду из-за того, что она не встает с места, когда обращается к судье.

Как передает корреспондент УНИАН, нормами процессуального законодательства предусмотрено, что подсудимый должен вставать, когда обращается к судье.

Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что не вставать перед судьей - это ее гражданская позиция.

«Когда в Украине будет суд, а не абсурд, тогда я буду обращаться к судье стоя», - сказала она.