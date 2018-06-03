Украинский интерес. Вильнюс с интригой и снова в Москву

Украина в отношении Соглашения об ассоциации действует по принципу «шаг вперед – два назад». Юбилейный, двадцать пятый, приезд миссии Кокса – Квасьневского в Киев и Харьков не стал катализатором решения вопроса Тимошенко. Трудно назвать позитивными результатами появление пятого законопроекта, посвященного перспективам лечения экс-премьера за рубежом, и инициирование оппозицией на следующей неделе внеочередного заседания Верховной Рады, на котором остаются шансы на решающий прорыв к подписанию Соглашения об ассоциации. На нынешнем этапе парламентские «регионалы» своим поведением так сильно напоминают переборчивую невесту, что послу Литвы в Украине Пятрасу Вайтекунасу пришлось напомнить своим визави, что это наша страна стремится стать членом ЕС, а не наоборот. И принятие в первом чтении законопроектов «О прокуратуре» и «О выборах народных депутатов» стало скорее хорошей миной при плохой игре, чем реальным подтверждением европейского выбора нашей страны

Виктор Янукович предпочел публично не обсуждать судьбу своего давнего политического оппонента, сосредоточившись на агитации представителей крупного бизнеса за инвестирование в Украину. Президент заверил участников Регионального заседания Всемирного экономического форума, что лично держит руку на пульсе борьбы с коррупцией и рейдерством. Виктор Федорович подчеркнул, что хотя Соглашение об ассоциации с ЕС должно стать началом большого интеграционного процесса, но Украина не может развивать отношения только с одним интеграционным объединением. По мнению Януковича, наша страна способна стать связующим звеном между ЕС и ЕврАзЭС. При этом публичных реверансов в сторону Таможенного союза президент Украины делать не стал.

Свидетельством инвестиционной привлекательности Украины стало подписание Соглашения о разделе продукции с корпорацией Chevron относительно площади «Олеська», прошедшее на прошлой неделе. Отмечу, что ему предшествовал визит в Киев помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Полагаю, что американский дипломат занималась зондажем грунта накануне визита в Украину своего непосредственного начальника Джона Керри, запланированного на декабрь. Он должен засвидетельствовать завершение периода охлаждения в отношениях между США и Украиной.

Договоренности с Chevron и развитие отношений с другими международными энергетическими корпорациями дает украинским чиновникам не только основания рассчитывать на обеспечение страны газом собственной добычи с 2020 года, но стимулирует их более жесткие заявления в адрес нынешних экспортеров энергоресурсов в Украину. К примеру, вице-премьер Юрий Бойко выразил недовольство позицией Европейского энергетического сообщества в отношении транзита «голубого золота» из Европы в Украину и пригрозил минимизировать закупки российского газа, если «Газпром» продолжит вести себя недружественно. Учитывая, что Украина уже должна российской энергетической монополии более 2 миллиардов долларов, заявления Юрия Анатольевича звучат весьма пикантно.

Сегодня, 9 ноября, Виктор Янукович осуществляет визит в Москву для встречи с Владимиром Путиным. До развязки ситуации вокруг подписания Соглашения об ассоциации с ЕС остается недолго, и не приходится сомневаться, что траектория колебаний Януковича между разными векторами развития страны уменьшается.

Евгений Магда