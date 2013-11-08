Азаров пытается решить проблемы с Россией, но предупредил про сложный 2014 год

В Кабмине провели совещание премьер-министра Николая Азарова с реальным сектором экономики, сообщает ТСН.

На совещании премьер подчеркнул, что сейчас основная проблема Украины - это торгово-экономические взаимоотношения с Россией и попросил высказать свое мнение представителей украинского бизнеса.

«Не секрет, что товарооборот упал примерно на 25%. Проблемы сейчас есть, они могут в 2014 году усложниться. Мне хотелось бы услышать наших промышленников, что можно сделать, чтобы минимизировать этот негативный эффект, связанный с определенным сокращением нашего торгового оборота с РФ. Безусловно, и президент и правительство делают все от них зависящее, чтобы решить это», - сказал Азаров.

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Азаров также добавил, что недавно во время встречи с его российским коллегой Дмитрием Медведевым, они договорились о конкретных шагах по снятию спорных вопросов, однако надо исходить из того, что 2014 год будет достаточно сложным.

После втупительного слова Азарова свое мнение высказал нардеп и владелец группы «Норд» Валентин Ландык, который заявил, что у его заводов возникают проблемы из-за сложных экономических отношений Украины и России.

«У нас сложились очень серьезные отношения именно с Российской Федерацией, с Казахстаном, то есть с Таможенным союзом…Но работать надо с Россией, находить общий язык, вводить директивные цены и поддерживать своего производителя. Не будем – к сожалению, неудобно говорить, но тысячи три людей придется сократить», - заявил Ландык.

В свою очередь, замглавы фракции Партии регионов Сергей Тигипко отметил, что у экономики Украины сейчас есть серьезная внешняя проблема.

«Я считаю, что кроме внутренней проблемы, есть серьезная внешняя проблема. Эта проблема – Россия. В конце концов мы хотим увидеть, что правительство, власть, урегулировала ситуацию с экономическими отношениями с Россией», - заявил на встрече с Азаровым нардеп.

«35% экспорта в Таможенный союз – это чрезвычайно много. Это сотни тысяч рабочих мест для наших людей. И если власть не сможет это урегулировать мы должны знать, что все это приведет к тому что завтра будут серьезные сокращения», - предупредил он.